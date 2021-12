Ballon d’Or : Lewandowski et les propos de Lionel Messi, ça ne passe pas

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Classé deuxième au Ballon d’Or 2021, Robert Lewandowski peut l’avoir mauvaise.

La suppression de l’édition 2020 le prive d’un sacre qui lui revenait indubitablement, et le 7e titre de Lionel Messi n’a clairement pas fait l’unanimité. L’attaquant du Bayern Munich estime avoir fait ce qu’il fallait pour récupérer ce titre individuel si prestigieux. Pour un tel buteur, l’échec est difficile à digérer, et les propos de Lionel Messi le soir de la cérémonie, ne l’ont pas forcément beaucoup réconforté. L’Argentin avait fait savoir publiquement que le Polonais méritait le Ballon d’Or 2020 et qu’il aurait aussi très bien pu gagner celui de 2021. Il n’en est rien, et c’est un Robert Lewandowski un peu désabusé qui s’est confié dans la presse de son pays.

Lionel Messi est-il sincère ?

Lewandowski lost Ballon D’or because of freaks like this pic.twitter.com/ycUHZdWlCZ — 𝕾𝖍𝖊𝖒𝖘𝖎  (@shemsifcb) December 3, 2021

« Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soient pas des mots creux. J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas dire que j'étais heureux, au contraire. J'ai un sentiment d'impuissance. Être si proche, rivaliser avec Lionel Messi... Bien sûr, je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint. Mais en réalité, je me sentais triste. C'était bien qu'après la cérémonie, nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine », a livré un Robert Lewandowski qui reconnait un gros coup de mou dans son entretien avec le quotidien polonais Sportowym. Un sentiment légitime, tant l’attaquant du Bayern Munich est considéré comme une machine à buts d’une régularité impressionnante, avec deux dernières saisons énormes avec le club bavarois. Mais la pandémie et Lionel Messi ont eu raison de sa chance de remporter le Ballon d’Or, et il n’est pas certain que le Polonais ait encore une possibilité de le faire sans une victoire dans une grande compétition dans les mois à venir.