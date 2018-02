Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo envoie un message à ses concurrents

Dans : Foot Europeen, Foot Mondial, Liga.

De retour au top sous le maillot du Real Madrid, Cristiano Ronaldo rêve de remporter un nouveau Ballon d'Or en 2018, même s'il n'en fait pas forcément une fixette.

Après une mauvaise première partie de saison, Cristiano Ronaldo effectue son retour en grâce en ce début d'année 2018. Auteur de douze buts lors de ses sept derniers matchs à Madrid, avec notamment un doublé face au PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions le 14 février dernier (3-1), l'attaquant de 33 ans revient en forme au meilleur moment. S'il dispose d'un train de retard sur son ennemi de toujours, Leo Messi, qui réalise pour l'instant une saison parfaite au Barça, l'international portugais a toujours l'ambition de remporter de grands titres pour pouvoir viser ouvertement un sixième Ballon d'Or, ce qui ferait de lui le recordman en la matière.

« Je n’ai jamais rêvé de gagner cinq Ballons d’Or. Si je devais finir ma carrière maintenant, je serai super content. Après, si je gagne un Ballon d’Or de plus, deux, trois… Je suis heureux de vivre. Et si je n’en gagne pas d’autre, j’en ai déjà cinq. Mais j’ai toujours confiance et j’ai la force de me battre pour ce prix. Ça dépendra des titres que nous remporterons cette année. La Coupe du Monde 2018 ? Nous ne sommes pas favoris au Mondial, il faut être honnête, il y a des équipes avec plus d’individualités comme le Brésil, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Argentine. Mais dans le football, tout est possible. Nous allons essayer de passer la phase de poules et ensuite nous verrons. L’objectif principal, c’est de sortir de notre groupe », a avoué, sur la chaîne YouTube Desimpedidos, CR7, qui sait aussi que son bonheur individuel passera surtout par la Russie, où le Portugal affrontera l’Espagne, le Maroc et l’Iran en phase de groupes, vu que son palmarès avec le Real ne peut se limiter qu'à la Ligue des Champions cette saison.