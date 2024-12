Atlético ‍: Le successeur de Griezmann joue en Ligue 1

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un attaquant de pointe pour préparer l’après-Griezmann, l’Atlético de Madrid a jeté son dévolu sur Jonathan David. L’attaquant du LOSC sera en fin de contrat à l’issue de la saison.

Malheureusement pour les Colchoneros, Antoine Griezmann n’est pas éternel. On pensait qu’il était sur la pente descendante, sa première moitié de saison avec l’Atlético de Madrid prouve le contraire. Depuis l’annonce de sa retraite internationale en septembre dernier, Grizou enchaine les prestations XXL en Espagne comme en Ligue des champions. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, le numéro 7 rojiblanco cartonne. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. La presse espagnole a récemment révélé qu’il vivait sa dernière saison en Liga. Pour le remplacer, l’Atlético de Madrid a fait de Jonathan David sa priorité absolue.

Jonathan David, successeur idéal d’Antoine Griezmann ?

Maignan hallucine, il n'a pas chassé Griezmann de l'équipe de France https://t.co/BLuR7qPfjG — Foot01.com (@Foot01_com) December 21, 2024

Selon les informations d'El Gol Digital, l’Atlético de Madrid a coché le nom de Jonathan David comme successeur parfait d’Antoine Griezmann. L’attaquant phare du LOSC vit sa dernière saison chez les Dogues, lui qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison en cours. Véritable bulldozer depuis le début de l’exercice avec 17 buts et 5 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues avec Lille, Jonathan David fait saliver tous les plus grands clubs d’Europe. Vu sa situation contractuelle, ça se comprend.

Les Colchoneros apprécieraient particulièrement le profil de l’international canadien : sa polyvalence et son expérience au plus haut niveau sont autant de facteurs qui poussent la direction du club madrilène à se pencher sur son dossier. En outre, son sens du but et sa capacité d’adaptation aux différents postes de l’attaque sont appréciés en interne. Toutefois, la concurrence sera féroce. D’autres cadors européens, comme l’Inter Milan, la Juventus, Tottenham, Newcastle, Liverpool, Barcelone et le Bayern Munich, pour ne citer qu’eux de cette longue liste, suivent attentivement sa situation. Quoi qu'il en soit, le feuilleton David a de beaux jours devant lui.