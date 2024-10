Xavi à Manchester United, la presse anglaise s'emballe

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

C’est devenu une habitude, Erik Ten Hag est contesté à Manchester United. Le technicien néerlandais n’est pas certain de finir la saison et pour le remplacer, les Red Devils songent à Xavi.

Erik Ten Hag est sur un siège éjectable à Manchester United, et la victoire contre Brentford ce week-end (2-1) n’y change pas grand chose. Le technicien néerlandais peine à faire l’unanimité chez les Red Devils, à tel point que selon la presse anglaise, il serait surprenant de le voir sur le banc de Manchester United jusqu’à la fin de la saison. La rumeur Zinedine Zidane a été évoquée la semaine dernière mais selon les informations du Daily Mail, la piste la plus récente mène à Xavi, libre depuis son départ du FC Barcelone l’été dernier.

Un premier contact entre Xavi et Manchester United

Le tabloïd britannique révèle que l’entraîneur espagnol a été sondé par les dirigeants mancuniens pour une possible arrivée à Old Trafford dans les semaines à venir. Des intermédiaires auraient même été contactés dans le but de prendre la température, pour savoir si Xavi serait potentiellement intéressé par une arrivée à Manchester United. A date, l’ancien capitaine de Barcelone n’a ni accepté ni refusé les avances de l’actuel douzième de Premier League et de toute évidence, les prochains matchs de Manchester United contre Fenerbahçe, West Ham, Leicester et Chelsea seront déterminants. Et un homme sera devant sa télévision : Xavi.