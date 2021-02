WTF : Quand Christine Boutin confond Jesus et Jésus

Dans : Premier League.

Visiblement au taquet, comme souvent, Christine Boutin est très intéressée par la Premier League. Ou pas. Jesus et Jésus sont dans un bateau, CB tombe à l'eau.

On est bien d’accord, Gabriel Jesus n’est pas le dieu du football, l’attaquant brésilien de Manchester City faisant ce qu’il peut pour faire des miracles avec son équipe. Mais quand un amateur de football a remis en cause les qualités de ce « Jesus », le sang de Christine Boutin n’a fait qu’un tour. Car pour l’ancienne ministre, personne n’a le droit de remettre en cause le Messie, pas Lionel, mais Jésus-Christ, le fils de Dieu si l’on est chrétien. En réponse à un internaute qui sur Twitter posait une question : « Mais vraiment à quoi sert Jesus ? Faut penser à aller se faire voir a un moment donné », Christine Boutin est arrivée de nulle part. « Et vous ? Qu’avez vous fait pour stopper les désastres ? Jesus nous laisse Libres et c’est un immense cadeau . Tout cela n’est le résultat que de nos lâchetés, négligences, paresses … », a rétorqué CB à la stupéfaction générale.