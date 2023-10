Wayne Rooney nommé entraîneur de Birmingham

Libéré il y a quelques jours par le club du DC United (MLS), Wayne Rooney avait visiblement de bonnes raisons de quitter le club nord-américain. En effet, ce mercredi, l'équipe de D2 anglaise du Birmingham City FC annonce que le mythique joueur anglais, désormais coach, devenait son manager. Rooney a été engagé jusqu'en 2027 avec pour mission d'amener l'équipe en Premier League.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.



Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵