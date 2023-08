Vente MU ‍: Le Qatar rafle la mise, la date est même fixée

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United est en vente depuis quelques mois maintenant. Une lutte a lieu entre le Qatar et Ineos pour s'offrir les Red Devils.

Les supporters et observateurs de Manchester United espèrent que leur club sera vendu dans les prochains jours. La famille Glazer, qui détient le club anglais depuis 2005, n'est plus la bienvenue et est accusée de ne plus servir les intérêts mais aussi l'histoire des Red Devils. Les Glazer ont donc décidé de mettre le club en vente et attendent la meilleure offre. Deux candidats très sérieux veulent récupérer Manchester United : le Qatar via le Sheikh Jassim et Ineos via Jim Ratcliffe. Selon certaines informations venues d'Angleterre, la vente des Mancuniens est maintenant imminente...

Manchester United, le Qatar envoie un message fort

The Express informe en effet ces dernières minutes que le Sheikh Jassim va remporter la course au rachat de Man United. Le Qatar aurait fait une offre de 6 milliards de livres et tout serait ficelé pour que cette dernière fasse mouche. Du côté de Manchester United, on est même confiant pour que tout soit bouclé d'ici le mois de novembre prochain. Pour rappel, le Sheikh Jassim veut une reprise à 100% des Red Devils alors qu'Ineos comptait laisser une partie du club à la famille Glazer. L'arrivée annoncée du Qatar à United changera beaucoup de choses. Car les investissements seront nombreux et le prochain mercato hivernal aura son importance. Aussi quid du PSG, avec lequel des conflits d'intérêt ou des accords pourraient avoir lieu, notamment concernant des transferts. En tout cas, Manchester United va prochainement changer de dimension et semble plus proche que jamais de retrouver sa gloire d'antan. C'est tout ce qu'espèrent les fans du club mancunien, sevrés de titres en Premier League depuis le départ de Sir Alex Ferguson.