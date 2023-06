Vente MU ‍: C’est maintenant ou jamais, le Qatar se fâche

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Entamé depuis plusieurs mois, le processus de vente de Manchester United commence sérieusement à agacer le cheikh Jassim ben Hamad Al-Thani. Le candidat qatari vient de transmettre une nouvelle offre à la famille Glazer et son entourage assure qu’il n’y aura plus aucune proposition de sa part.

Manchester United va-t-il vraiment changer de propriétaire ? La question se pose de plus en plus au fil des mois. Mandatée pour la vente du club mancunien, la banque Raine Group n’a validé aucune des nombreuses offres reçues depuis le début du processus de vente. Comme le Britannique Jim Ratcliffe, le cheikh Jassim ben Hamad Al-Thani a pourtant revu ses engagements à la hausse à plusieurs reprises. Cette semaine encore, le Qatari a transmis sa cinquième proposition.

L’Equipe évoque cette fois un montant de 5,8 milliards d’euros, sans compter le milliard d’euros investi dans les caisses de Manchester United et dans ses infrastructures. Contrairement au patron d’Ineos, qui souhaite racheter un certain pourcentage du club, et laisser des membres de la famille Glazer dans l’organigramme, le cheikh Jassim ben Hamad Al-Thani vise l’intégralité des parts. Ses représentants estiment son offre suffisante, et même « énorme par rapport au prix actuel et passé de l'action du club ».

Le coup de presse du clan Al-Thani

Le Qatari a donc décidé de lancer un ultimatum aux actionnaires en place. « Etant donné que le cheikh Jassim a suivi tous le processus requis depuis février 2023, et surtout étant donné que le mercato ouvre dans quelques semaines et qu'il aura une énorme influence sur l'avenir du club, le cheikh Jassim ne fera plus d'offre, a prévenu un proche du dossier. Par conséquent, le cheikh Jassim ne s'engagera plus dans le processus après une date limite fixée à ce vendredi. » Les prochains jours seront donc décisifs pour sa candidature. Du moins si l’homme d’affaires ne bluffe pas.