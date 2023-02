Une recrue à 100 millions, le Qatar est bouillant... pour MU

Le Qatar vend du rêve à Manchester United, où il va faire une offre record ce vendredi pour racheter le club. Avec la perspective de réaliser un mercato à la Chelsea l'été prochain.

Ansu Fati déchaîne les passions en Premier League. Trois grosses formations anglaises que sont Arsenal, Liverpool et Manchester United pensent à investir sur lui l'été prochain. Le Barça ne le lâchera pas facilement, sauf en cas d'offre démesurée. Après les stars onéreuses, le FC Barcelone a décidé de faire confiance à ses jeunes pousses de la Masia. Et, pour le moment, c'est une réussite. Les Pedri, Gavi, Ansu Fati ont installé le club catalan sur un fauteuil en tête de la Liga. Des jeunes prodiges qui éblouissent les observateurs mais attirent aussi les clubs étrangers, bien au courant des problèmes financiers des Blaugranas. Ansu Fati est pour l'heure la cible privilégiée au mercato, surtout en Premier League. Son entraîneur Xavi le décrit comme « intransférable » mais admet que les problèmes financiers de son club peuvent tout chambouler.

Le Barça a une masse salariale à diminuer de 150 à 200 millions d'euros dans les prochains mois. Si Fati est protégé par les Blaugranas au mercato, une offre importante de l'ordre de 100 millions d'euros ferait changer d'avis la direction catalane. Une somme que peuvent mettre les trois principaux candidats au recrutement du jeune talent : Arsenal, Liverpool et Manchester United. Cependant, le cas des Red Devils, en procédure de rachat, est plus flou. Il semble impensable de voir les Glazer investir autant sur un joueur dans l'immédiat. Il n'en est pas de même pour leurs potentiels successeurs.

