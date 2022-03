Une offre incroyable pour Chelsea, Abramovitch toujours dans le coup ?

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

L’ère Roman Abramovitch est en train de se terminer à Chelsea, et le gouvernement britannique a repris la main sur le club londonien pour effectuer sa vente.

L’oligarque n’a peut-être pas dit son dernier mot, mais il ne devrait pas toucher un seul centime de ce club dans lequel il a investi un millard d’euros, même si la façon dont il s’est procuré cet argent est soudainement remis en cause après deux décennies de silence. Quoi qu’il en soit, Chelsea est en vente et le processus est en cours. Et il s’avère compliqué puisqu’un énorme écrémage doit en effet être effectué. C’est ce vendredi à 21h00 que la banque Raine, chargée de superviser et d’étudier la vente des Blues, va fermer l’appel d’offres. Et selon la presse anglaise, il y a encore plusieurs candidats au rachat qui viennent de déposer des propositions, pour un total de 27 acheteurs potentiels ! Plusieurs projets tiennent la corde, mais la banque Raine a fait savoir qu’aucune étude poussée n’avait été faite avant la fin de la deadline.

Une offre à plus de 3 milliards d'euros

At least one Chelsea bidder has reportedly matched Roman Abramovich's £3bn valuation so far as we reach deadline day (tonight 9pm UK).https://t.co/8lM6Wfl5iu pic.twitter.com/sWZ3Vzp61f — Simon Phillips (@siphillipssport) March 18, 2022

La société d’investissement Aethel Partners vient par exemple de déposer un dossier se montant à 2,3 milliards d’euros, et des promesses de débloquer immédiatement 50 ME pour aider Chelsea à terminer la saison. Les projets affluent de partout, avec l’ancien président de Liverpool Sir Martin Broughton, le propriétaire des Dodgers de Los Angeles (baseball) Todd Boehly, le promoteur immobilier londonien Nick Candy, les milliardaires de la famille Ricketts ou le groupe Saudi Media Groupe d’Arabie Saoudite. Et le Times va plus loin en assurant que la somme demandée au départ par Roman Abramovitch, soit 3,5 milliards d’euros, aurait été atteinte par l’une des offres d’un repreneur potentiel. Le journal anglais précise aussi une chose de taille, à savoir que le Russe est toujours impliqué dans la vente de son club, même s’il n’est pas du tout certain qu’il arrive à en retirer une quelconque somme. Il se tient en tout cas en liaison avec la banque Raine, qui est également obligée de tenir au courant le propriétaire légal de Chelsea de l’évolution des choses.