Ang : 2020 ? Klopp ne veut plus en entendre parler

L’année 2020 restera malheureusement dans les mémoires pour beaucoup de gens.

Un virus apparu en fin d’année 2019 a littéralement paralysé la planète, provoquant notamment un confinement quasiment généralisé au printemps, puis des mesures sociales et sanitaires d’ampleur face à un problème qui n’est toujours pas résolu. Face à cette pandémie, les bonnes nouvelles se font rares, même si chacun espère que l’avenir sera plus réjouissant. Le passage à la nouvelle année peut aider, d’une manière psychologique, à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Et c’est ce qu’a clairement souhaité Jurgen Klopp, emblématique entraîneur de Liverpool, dont l’équipe a joué son dernier match de l’année 2020 ce mercredi soir contre Newcastle. Une année marquée par le retour du titre de champion chez les Reds, mais cela reste bien secondaire aux yeux du technicien allemand.

« Pendant 30 ans, à la nouvelle année, j’ai toujours souhaité que ma famille reste en bonne santé. Ce voeu ne sera jamais fait avec autant de conviction que cette année. 2020 a eu un bon moment, c’est d’être champion, et tout le reste n’a été fait que de nouveaux challenges, d’expériences nouvelles pour nous, bien plus grandes qu’un titre. Nous avons du faire avec, et nous devons continuer, il faut que nous restions disciplinés. Je suis plutôt content que 2020 se termine, et pour être honnête, en dehors de ce titre, je n’ai pas vraiment envie de repenser plus tard à cette année 2020 », a livré l’entraîneur de Liverpool, qui résume certainement la pensée de beaucoup de gens sur cette année difficile, où le football est passé au second plan.