Un remplaçant de Chelsea, le mercato bizarre du MU version Amorim

Dans : Premier League.

Par Adrien Guyot

A la recherche d’un latéral gauche pour le mercato d’hiver, Manchester United a fait d’Alphonso Davies sa priorité mais en raison des exigences salariales trop importantes du Canadien, les Red Devils ont trouvé un plan B en cas d'échec.

Rien ne va en ce début de saison pour Manchester United. Treizième du championnat avant le début du week-end de Premier League, le géant anglais s’est séparé d’Erik Ten Hag il y a dix jours et en attendant l’arrivée de Ruben Amorim qui prendra ses fonctions d’entraîneur dans les prochaines heures, c’est Ruud Van Nistelrooy qui fera l’intérim contre Leicester ce dimanche. De son côté, la direction des Red Devils réfléchit déjà à de potentielles arrivées durant le mercato hivernal pour venir apporter plus de profondeur de banc à un effectif décimé par les blessures depuis quelques temps. Ainsi, selon les informations de CaughtOffside, le latéral gauche du Bayern Munich, Alphonso Davies, est la priorité absolue des pensionnaires d’Old Trafford, mais ses demandes salariales sont trop élevées à l’heure actuelle pour que le transfert aboutisse, malgré le fait que Davies soit libre de tout contrat à la fin de l’exercice en cours.

Chilwell plan B pour Manchester United

En cas d’échec dans ce dossier, le triple vainqueur de la Ligue des Champions a fait de Ben Chilwell, le latéral gauche de Chelsea, sa principale alternative. Pas dans les plans de son entraîneur Enzo Maresca à Londres, l’ancien joueur de Leicester n’a que des miettes cette saison, n’entrant en jeu que contre la modeste équipe de Barrow en Coupe de la Ligue fin septembre. Barré par la concurrence de Marc Cucurella et Renato Veiga, il pourrait être tenté de se trouver un nouveau challenge et les pépins physiques réguliers de Luke Shaw dans le nord de l’Angleterre peuvent être une bonne nouvelle pour lui. En attendant le mois de janvier, l’ancien technicien du Sporting va devoir remobiliser un groupe à la dérive et qui a déjà pris énormément de retard dans ses objectifs du début de saison. Les retours prochains de Luke Shaw, Leny Yoro et Christian Eriksen par exemple vont peut-être déjà aider le Portugais, qui va relever le challenge le plus excitant de sa jeune carrière.