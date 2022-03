Ang : Hyundai claque la porte, Chelsea panique

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Le Chelsea FC vit des heures difficiles. Après le départ de son propriétaire Roman Abramovitch, le club londonien subit un gel de ses recettes et un blocage de sa revente. Une situation qui pousse les sponsors à partir les uns après les autres avec en dernier lieu Hyundai.

Les supporters de Chelsea commencent de plus en plus à avoir le blues. La situation de leur club chéri devient véritablement précaire au fur et à mesure des heures. La guerre en Ukraine faisant rage plus que jamais, les sanctions visant les proches de Vladimir Poutine s'intensifient. Roman Abramovitch l'a bien compris. Celui qui est encore à l'heure actuelle le propriétaire de Chelsea est visé par les sanctions du gouvernement britannique, ce qui impacte son club. Gel des recettes, revente bloquée, le club londonien est dans le flou économique et cela ne va pas s'arranger de sitôt puisque ses sponsors plient bagage.

Hyundai aussi sur le départ, la vente est primordiale

L'opérateur de télécommunications britannique Three avait lancé le mouvement du départ jeudi, rompant un contrat à 50 millions d'euros par an. Depuis, Zapp l'entreprise de livraison à domicile britannique a fait de même et, ce samedi, Hyundai les a imités. Le constructeur automobile coréen a suspendu sa relation avec Chelsea, publiant un communiqué dans l'après-midi. « Dans les circonstances actuelles, nous avons pris la décision de suspendre nos activités de marketing et de communication avec le Club jusqu'à nouvel ordre », a t-il indiqué.

Chelsea sponsor Hyundai SUSPEND their partnership with the club 'until further notice' https://t.co/E0s5kRQ5ap — MailOnline Sport (@MailSport) March 12, 2022

C'est un coup dur supplémentaire puisqu'il donnait aux Blues dix millions d'euros par an pour figurer sur la manche des joueurs. Le club est maintenant dans une situation précaire avec une vente qui est plus compliquée que jamais. L'Equipe avance ce samedi soir qu'un délai de six semaines va être fixé pour réaliser la vente du club. Roman Abramovitch qui attendait trois milliards d'euros pour son club risque bien de devoir baisser ses prétentions très vite.