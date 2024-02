Ultra-courtisé, Jürgen Klopp déchire toutes les offres

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, Jürgen Klopp a surpris tout le monde en annonçant très tôt dans la saison son départ de Liverpool en juin prochain. Depuis cette annonce, le technicien allemand est très convoité.

Beaucoup de grands clubs vont changer d’entraîneur à la fin de la saison. Le Bayern Munich a d’ores et déjà annoncé le départ de Thomas Tuchel au mois de juin, tout comme le FC Barcelone qui doit trouver un successeur à Xavi. La sélection allemande pourrait également être chamboulé en cas de mauvais résultats de Julian Nagelsmann à l’Euro. Le point commun entre ces trois destinations ? Jürgen Klopp. Ces derniers jours, l’entraîneur de Liverpool a été évoqué parmi les cibles du Bayern, de Barcelone et de la sélection allemande. Il faut dire que l’entraîneur des Reds a annoncé son départ en fin de saison, mais pas sa retraite. Il est donc logique qu’il se retrouve extrêmement courtisé au vu de son CV et de sa faculté à faire progresser ses équipes.

Officiel : Jürgen Klopp annonce son départ de Liverpool https://t.co/KY6hEvhaYy — Foot01.com (@Foot01_com) January 26, 2024

Cela étant, Jürgen Klopp n’a pas l’intention de quitter Liverpool pour signer ailleurs dès l’été prochain. Interrogé par le journaliste Florian Plettenberg, l’agent de l’entraîneur allemand a mis les pendules à l’heure. « Il ne coachera aucune équipe ni sélection la saison prochaine. Les plans n'ont pas changé » a fait savoir l’agent de Jürgen Klopp. Pour l’actuel entraîneur de Liverpool, l’objectif est de terminer cette saison à la première place du championnat anglais et de décrocher le titre avec Liverpool avant de se reposer. Une voire deux années sabbatiques avant possiblement de reprendre du service mais pour Jürgen Klopp, il n’est donc pas question de céder aux sirènes du Bayern Munich, du FC Barcelone ou encore de la sélection allemande. Même si ces offres sont très attractives, le coach allemand a visiblement besoin de se reposer et il ne compte donc pas changer ses plans pour la saison 2024-2025.