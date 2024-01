Timo Werner prêté à Tottenham, Leipzig confirme

Après seulement 18 mois à Leipzig, Timo Werner va quitter le club de Bundesliga afin de retrouver la Premier League. L'attaquant allemand portera cette fois le maillot de Tottenham.

A 27 ans, l'attaquant international allemand de Leipzig va rejoindre les Spurs dans les prochaines heures, les deux clubs ayant trouvé un accord pour un prêt avec une option d'achat non-obligatoire de Timo Werner. « C’est vrai, Timo veut être prêté, car il veut jouer l’Euro 2024 avec l’équipe d’Allemagne. Nous lui souhaitons le meilleur et nous croisons les doigts pour lui », a confié Marco Rose, l’entraîneur du RB Leipzig sur Sky Deutschland. Pour aboutir à un accord, Tottenham a accepté de prendre à sa charge le salaire complet de Werner jusqu'à la fin du mois de juin, soit près de 5 millions d'euros.

