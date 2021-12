Thomas Tuchel furieux contre le foot anglais

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Pendant que tous les championnats font une pause pendant Noël, la Premier League continue à un rythme infernal avec le traditionnel Boxing Day.

Dimanche après-midi, Chelsea était sur la pelouse d’Aston Villa et les Blues ont assuré l’essentiel avec une victoire 3-1 grâce à Jorginho et Romelu Lukaku. En revanche, Thomas Tuchel a perdu Thiago Silva et Ngolo Kanté sur blessure. Deux coups durs pour le coach allemand, qui a rapidement fait du Brésilien et du champion du monde français deux tauliers à Chelsea. Après la victoire des Blues, Thomas Tuchel a fustigé le calendrier infernal de la Premier League. Sur l’antenne de Sky Sport, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a poussé un coup de gueule mémorable. De surcroit en cette période de Covid, il exige une période de repos pour les joueurs de Premier League.

Tuchel exaspéré par le calendrier anglais

« Nous avons laissé Callum Hudson-Odoi (qui revient du Covid) jouer 90 minutes parce qu’on avait besoin de remplacer d’autres joueurs. Qui décide de ça ? Peut-être que nous faisons une grave erreur en faisant jouer nos joueurs qui reviennent du Covid. Ils nous font jouer et on joue. Il n’y a pas assez de changements pour nous. Les cinq changements ont été inventés à cause du Covid. Toute l’Europe a cinq changements. Toute l’Europe a une trêve hivernale mais nous continuons de jouer et faisons reposer ça sur les épaules des joueurs. Ils nous font jouer tout le temps même quand on a le Covid. Nous avons de nouveaux blessés et ça ne va pas s’arrêter. Ça ne peut pas. Des gens dans des bureaux prennent ces décisions. C’est comme ça. On fait des changements à cause des blessures. On ne fait plus de changements pour des raisons tactiques » s’est insurgé Thomas Tuchel, qui réclame des changements au plus vite en Angleterre.