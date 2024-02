Ten Hag en danger, Mourinho lorgne sur Man United ‍!

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Erik Ten Hag n'a plus un crédit illimité à Manchester United alors que le club est 9e de Premier League. L'arrivée de Jim Ratcliffe annonce du changement dans le secteur sportif. José Mourinho, plus opportuniste que jamais, se prépare dans l'ombre.

Manchester United espère que 2024 sera l'année de son retour au premier plan. L'arrivée de Jim Ratcliffe comme actionnaire minoritaire du club doit permettre de dégager des fonds mais surtout d'impulser une nouvelle dynamique à sa tête. Et, évidemment, cela pourrait s'accompagner d'un changement de manager surtout si le patron d'Ineos prend plus de parts dans le capital du club. Avec une 9e place en Premier League et une élimination précoce en C1, Erik Ten Hag peut déjà trembler. C'est d'autant plus vrai que José Mourinho rêve de faire son retour à Old Trafford, selon les informations du Daily Mail.

Mourinho a déjà pris son billet d'avion pour Manchester

Le quotidien anglais indique que le Portugais a confié à ses proches son envie et même son besoin de revenir à Manchester United. Licencié récemment par la Roma, le « Special One » n'a aucun problème financier pour vouloir le poste à tout prix. Il regrette seulement son départ précipité de 2018. « Il a le sentiment que sa mission a été inachevée à Manchester United après avoir quitté Old Trafford en décembre 2018 et il s'est donné pour mission de reprendre les commandes si l'occasion se présente à un moment donné », écrit le journal anglais.

Mourinho a remporté une Ligue Europa avec les Red Devils en 2017 ainsi qu'une coupe de la Ligue la même année. Un an plus tard, il a été viré pour manque de résultats mais aussi à cause de tensions en interne. Il s'était fâché avec plusieurs joueurs mais aussi des membres du personnel. De quoi mettre un frein à ses ambitions de retour même s'il y a eu un profond renouvellement de l'effectif mancunien depuis 2018. Seuls 4 joueurs qu'il a coaché à Manchester sont encore présents au club en 2024, à savoir Anthony Martial, Luke Shaw, Marcus Rashford et Scott McTominay. C'est une équipe bien différente, à l'image de celle de Chelsea en 2013 quand il l'avait retrouvé 6 ans après sa première aventure à Londres.