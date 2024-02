Sept entraîneurs dans le viseur, Liverpool snobe Zidane

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Liverpool a d’ores et déjà dressé une liste de sept entraîneurs potentiels afin de succéder à Jürgen Klopp, lequel quittera les Reds à la fin de la saison. Libre depuis deux ans, Zinedine Zidane n’est pas dans le viseur de Liverpool.

Sans club depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, Zinedine Zidane espère rebondir au plus vite dans une écurie de haut standing européen. Il y a quelques jours, l’ancien capitaine de l’Equipe de France a refusé de devenir le nouveau sélectionneur de l’Algérie. Idéalement, le triple vainqueur de la Ligue des Champions vise des clubs tels que la Juventus Turin, le Bayern Munich ou encore le poste de sélectionneur de l’Equipe de France. Liverpool aurait pu être une destination très sexy pour Zinedine Zidane, même si la Premier League n’est pas le championnat favori de l’ancien coach du Real.

Le club de la Mersey a de toute façon établi une liste de sept coachs potentiels afin de succéder à Jürgen Klopp et Zidane n’y figure pas. A en croire les informations du site 90 Min, la priorité absolue des Reds se nomme logique Xabi Alonso, qui réalise de véritables prouesses en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, actuel leader du championnat allemand devant le Bayern Munich. Dans le cas où le stratège espagnol échapperait à Liverpool, la cible n°2 n’est autre que Roberto de Zerbi, qui a fait ses preuves en Premier League avec Brighton.

La short-list quatre étoiles de Liverpool

Un autre coach qui s’est bien adapté au championnat anglais se trouve dans la short-list en la personne d’Ange Postecoglou, mais Tottenham a bon espoir de le conserver au minimum une saison de plus. Au rayon des coachs qui brillent en Angleterre, on retrouve bien sûr Unai Emery, lequel ne laisse pas insensible les dirigeants de Liverpool même si pour l’heure, force est de constater que le coach espagnol a surtout brillé dans des clubs de second plan, ce qui n’est pas le cas des Reds. Des coachs n’ayant pas encore l’expérience de la Premier League en tant qu’entraîneur sont également surveillés, parmi eux : Julian Nagelsmann (Allemagne), Ruben Amorim (Sporting Portugal) ou encore Roger Schmidt (Benfica Lisbonne) et Steven Gerrard (Al Ettifaq). Une sacrée short-list qui promet de beaux maux de tête aux dirigeants de Liverpool même s’il est clairement établi que la piste numéro une est sans conteste celle menant à Xabi Alonso.