Boehly menacé par sa propre clause à Chelsea

Par Eric Bethsy

Aux commandes de Chelsea depuis 2022, Todd Boehly pourrait perdre son poste en 2027. L’Américain et ses collaborateurs ont en effet ajouté une option leur permettant de se relayer dans les fonctions de président des Blues.

Le départ de Todd Boehly serait-il déjà programmé ? En 2022, l’homme d’affaires s’était associé au groupe Clearlake Capital pour racheter Chelsea. L’Américain, en plus de son statut d’actionnaire, était aussi devenu le président des Blues dans le cadre d’un deal assez étonnant. En effet, The Telegraph révèle les contours de l’accord passé entre Todd Boehly et ses collaborateurs. Ces derniers se sont mis d’accord sur une option leur permettant de se succéder les uns les autres tous les cinq ans au poste de président.

Autrement dit, l’actuel patron pourrait être remplacé par l’un de ses associés en 2027 si les parties concernées le décident. La source précise qu’il s’agit bien d’une option, et non d’une obligation. Les actionnaires pourraient très bien décider de laisser Todd Boehly aux commandes pour cinq années supplémentaires, soit jusqu’en 2032. D’ailleurs, on apprend que les deux représentants de Clearlake, à savoir Behdad Eghbali et José Feliciano, ne seraient pas particulièrement pressés de remplacer Todd Boehly dans ces fonctions plus exposées.

Le bilan catastrophique de Boehly

Il faudra pourtant s’interroger si la situation sportive de Chelsea n’évolue pas d’ici là. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le club londonien n’obtient pas les résultats espérés. Le pensionnaire de Premier League a dépensé plus d’un milliard d’euros sur le marché des transferts. Un montant incompatible avec l’actuelle 11e place en championnat, ou avec le précédent exercice terminé en 12e position.

A noter aussi les licenciements des managers Thomas Tuchel et Graham Potter, tandis que Mauricio Pochettino ne répond pas davantage aux attentes, malgré une finale perdue contre Liverpool (1-0, ap) en League Cup cette saison. Enfin, Chelsea, qui ne disputera sans doute pas de compétition européenne la saison prochaine, serait sous la menace du fair-play financier anglais. Un sacré casse-tête pour Todd Boehly.