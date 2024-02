Sale temps à Manchester City, Guardiola climatise le Real

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Erling Haaland est malheureux à Manchester et veut partir. C'est ce qu'annonce la presse espagnole et cela a eu le don de faire réagir Pep Guardiola, l'entraineur des Citizens.

Cela fait partie des arguments qui ont déjà été évoqués par le passé, et peuvent au final provoquer un transfert. Manchester a beau posséder deux des plus grands clubs européens dans sa ville, le climat grisaillant et la froideur de la ville ont parfois calmé les ardeurs. On se souvient qu’Angel Di Maria avait clairement fui Manchester pour rejoindre Paris, ne trouvant rien à faire à Manchester si ce n’est regarder la pluie tomber selon son propre aveu. Un scénario que la presse espagnole rêverait de voir avec Erling Haaland, déjà dragué récemment par Jude Bellingham pour signer au Real Madrid. L’attaquant norvégien, de retour de blessure ces derniers jours, vient de vivre une année 2023 incroyable avec tous les titres possibles, et des buts à la pelle. Difficile de rêver mieux au niveau sportif, alors qu’à son arrivée, beaucoup doutaient de sa capacité à se fondre dans le collectif de Pep Guardiola. Désormais, les derniers arguments de la presse madrilène sont assez folklorique, puisque ce serait en raison de la météo maussade et du manque de soleil que Halaand voudrait rejoindre une destination plus au sud : le Real Madrid par exemple.

Guardiola cible la presse madrilène

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

De quoi faire réagir Pep Guardiola, qui n’a pas l’impression que son avant-centre soit si malheureux que cela à Manchester, même si le Catalan n’a pas pu s’empêcher de glisser un petit tacle aux médias espagnols. « On peut toujours travailler sur son niveau de jeu, sur le notre, sur l’adaptation. Mais on ne peut pas dire qu’il n’est pas heureux. Le jour où il sera malheureux, il prendra peut-être une décision. Mais pour cela, il faut demander aux médias de Madrid, ils ont visiblement plus d’infos que nous. Nous n’avons pas le sentiment qu’il soit malheureux ici. La seule chose qui l’a rendu malheureux, c’est d’avoir été blessé et de ne pas avoir joué pendant deux mois. Mais une fois encore, peut-être que les journaux en Espagne, et en particulier de Madrid, en savent plus que nous sur ce sujet aussi », a ironisé Pep Guardiola, pour qui cela ne l’empêchera pas de bichonner le cyborg norvégien, et surtout de continuer sur lui dans la lutte pour le titre en Premier League et en Ligue des Champions.