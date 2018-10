Rumeur : Claude Puel n'était pas dans l'hélicoptère du président de Leicester !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Les rumeurs les plus folles ont circulé durant la nuit de samedi à dimanche concernant la présence éventuelle de Claude Puel dans l'hélicoptère du président de Leicester qui s'est écrasé au sol à quelques centaines de mètres du King Power Stadium. Mais ce dimanche matin, un proche de l'ancien entraîneur de Nice et de l'OL a indiqué avoir eu Claude Puel au téléphone et que tout allait bien le concernant. « Je l’ai eu hier soir (samedi). Tout va bien pour Claude et sa femme », a indiqué, dans Nice-Matin, Grégory Campi, l’entraîneur de l’équipe 3 de l’AS Monaco, qui s'est donc entretenu après le dramatique accident avec Claude Puel.

Si les nouvelles sont rassurantes pour l'actuel coach de Leicester, elles le sont beaucoup moins pour le propriétaire des Foxes dont certains médias annoncent que le décès devrait être officialisé rapidement. Le club anglais a déjà communiqué sur le report des différents matches que devaient jouer ses équipes de jeunes et féminines ce dimanche.