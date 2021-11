Rudi Garcia pour diriger Cristiano Ronaldo, Man United y croit

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un coach intérimaire jusqu’à la fin de la saison, Manchester United s’intéresserait à plusieurs profils dont celui de Rudi Garcia. Malgré les critiques dont le technicien français fait l’objet, le club mancunien apprécierait notamment sa capacité à redresser des équipes en difficulté.

Bien que qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Manchester United est dans l’urgence. L’actuel huitième de Premier League recherche activement un manager après le licenciement du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer le week-end dernier. C’est pourquoi le nom de Mauricio Pochettino revient avec insistance dans les articles de la presse anglaise, alors que l’entraîneur du Paris Saint-Germain et ses supérieurs ne semblent pas envisager une séparation dans l’immédiat.

En pleine saison, Manchester United aura davantage de chances auprès d’un technicien libre de tout contrat, à l’image de Rudi Garcia. L’information risque d’en amuser certains et pourtant, ce n’est pas une plaisanterie. Selon le journaliste Andy Mitten, en collaboration avec la BBC, The Athletic ou Sky Sports, le club mancunien aurait sondé le Français pour le poste de manager des Red Devils. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais, non conservé à la fin de son bail cet été, aurait rencontré des dirigeants dont Darren Fletcher avant la victoire à Villarreal (0-2) en Ligue des Champions mardi.

Rudi Garcia a la cote à l'étranger

Apparemment, l’idée de voir Rudi Garcia diriger des joueurs comme Cristiano Ronaldo ne pose aucun problème, Manchester United étant séduit par sa capacité à redresser des équipes en difficulté, et par sa maîtrise de l’anglais. Il faut tout de même reconnaître que Rudi Garcia est l’un des rares coachs français reconnus à l’étranger après son passage à la Roma. Rappelons également sa finale de la Ligue Europa avec l’Olympique de Marseille et sa demie de Ligue des Champions avec les Gones. Bien sûr, Rudi Garcia n’est pas le seul entraîneur convoité, mais son profil correspondrait à Manchester United qui recherche un intérimaire pour terminer la saison.