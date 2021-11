Rudi Garcia dégoûté par le timing, il s'est fait saouler à Manchester

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Annoncé comme un candidat pour le poste d'entraineur à Manchester United, Rudi Garcia a choisi l'humour pour confirmer sa présence dans la ville anglaise pendant le match City-PSG.

La valse des entraineurs continue en Premier League et Manchester United vient de se défaire d’Ole-Gunnar Solskjaer après une nouvelle défaite embarrassante le week-end dernier. La place est libre donc et les Red Devils aimeraient trouver l’entraineur parfait pour reprendre en mains une équipe qui ne manque pas de stars et de qualités, mais qui a un mal fou à produire un jeu digne de ses ambitions et de ses moyens. Plusieurs grands noms ont refusé, et notamment Zinedine Zidane. Dès lors, l’idée de recruter un entraineur intérimaire pour terminer la saison fait son chemin, et plusieurs techniciens, moins prestigieux, sont cités. Le Manchester Evening News faisait état d'une lutte à trois avec Ernesto Valverde, Ralf Rangnick et un entraineur français. Il s'agit de Rudi Garcia, qui est libre, a déjà entrainé dans plusieurs championnats en France bien sûr, mais aussi en Italie et en Espagne, et qui a déjà confié par le passé qu’il avait envie de découvrir la Premier League. Ce pourrait être une très belle surprise. Et le timing était donc bien senti ce mercredi soir, puisque l’ancien coach de l’OL et de l’OM était aux commentaires du match du PSG face à Manchester City. Il s’est fait inévitablement questionné quelques instants pendant la rencontre, et s’en est sorti par une pirouette, sans répondre à l’interrogation du journaliste.

La soirée de Rudi Garcia est pourrie

Three interim options show Manchester United have the right plan at the wrong time #mufc https://t.co/3iTM76dlLd — Man United News (@ManUtdMEN) November 25, 2021

« On ne m’annonce pas à Manchester. J’y suis à Manchester. J’y suis venu pour commenter ce match de City. Je n’ai pas eu l’habitude par le passé de commenter les rumeurs de négociations avec les clubs. Ils auraient pu sortir cette info un autre jour sachant que je suis à l’antenne toute la soirée, tout le monde va me saouler avec ça. Ce que je peux vous dire ? Il faut vite une occasion de but », a blagué Rudi Garcia, impatient de retourner aux commentaires du match plutôt que de devoir s’expliquer. Une manière de ni démentir ni confirmer la rumeur des contacts avec Manchester United. Et aussi de lui faire une belle publicité pour rappeler à tout le monde qu’il peut prendre un club en cours de saison à tout moment.