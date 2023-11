Premier League ‍: Plus rapide et audible, le VAR fait sa révolution

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

On ne compte plus les polémiques liées au VAR et c'est en Premier League qu'elles sont les plus mémorables. Cette saison, deux grosses affiches ont défrayé la chronique. Cela oblige la Premier League à réagir tout comme les instances mondiales.

Pendant des années, les acteurs du football l'ont réclamé pour mettre fin aux injustices. La vidéo est enfin arrivée au niveau mondial en 2017 avec le VAR. Mais, les polémiques d'après-match n'ont jamais cessé d'exister, étant finalement plus nourries que jamais. Fautes oubliées, hors-jeux parfois invisibles à l'œil nu, manque de transparence du corps arbitral. Un cocktail explosif qui a été particulièrement visible en Premier League cette saison. Deux chocs ont été gâchés par l'arbitrage : Tottenham-Liverpool où un but valable de Luis Diaz a été refusé pour hors-jeu ainsi que Newcastle-Arsenal avec un but litigieux accordé aux Magpies. Le VAR suscite un mécontentement de plus en plus prononcé et oblige les instances anglaises et mondiales à s'adapter.

L'IFAB veut changer les règles du VAR

L'IFAB (International Football Association Board) qui décide des lois du jeu au niveau mondial veut réaliser une refonte totale du règlement du VAR, selon The Telegraph. L'instance a déjà commencé à en discuter avec l'UEFA et des représentants d'autres confédérations de football. Son but va être de trouver des adaptations et des modifications pour rendre l'utilisation du VAR plus efficace et plus juste. Si de nouvelles règles apparaissent, elles seront d'abord testées avant d'être adoptées définitivement. La Premier League n'entend pas attendre aussi longtemps pour changer le VAR.

En effet, le championnat anglais prévoit déjà de changer son arbitrage vidéo la saison prochaine. Selon le Telegraph, il est notamment question d'instaurer le hors-jeu semi-automatique en Premier League dès août prochain. Ce dispositif rapide et précis, proche de ce qui se fait au tennis avec le Hawk-Eye, est déjà expérimenté par la FIFA dans ses compétitions internationales comme la coupe du monde féminine et la coupe du monde des clubs. En outre, les Anglais poussent pour que l'IFAB rende possible la diffusion des échanges audio des arbitres en direct. On serait alors sur un VAR 2.0, plus moderne technologiquement. Mais, le plus important reste d'obtenir à terme une efficacité maximale du VAR dans la validité des décisions arbitrales.