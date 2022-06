Pour recruter Nkunku, Man United voyage dans le futur

Christopher Nkunku intéresse de très nombreux clubs pour le prochain mercato estival. Manchester United, non-qualifié en ligue des champions, ne part pas favori et doit se montrer imaginatif pour séduire le Français.

Meilleur joueur de Bundesliga en 2021-2022 et auteur de 35 buts toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku est l'une des grandes attractions en Europe. Un départ du RB Leipzig cet été est envisageable et la lutte s'annonce féroce. Manchester United, sixième de Premier League, est seulement qualifié en Ligue Europa la saison prochaine. Autant dire que le club mancunien ne propose pas le meilleur projet pour un joueur aussi convoité que Christopher Nkunku. Pourtant, les Red Devils n'en démordent pas et veulent prendre tout le monde de vitesse sur le dossier, y compris le PSG grand favori pour rapatrier son ancien titi.

Les recruteurs mancuniens se creusent la tête pour trouver les arguments et le bon plan pour ramener la pépite française en l'absence de C1. Ils ont peut-être trouvé la bonne idée en recrutant le joueur cet été pour l'été 2023. C'est ce que révèle le journal allemand Sport Bild dans son édition du week-end, mettant en lumière un accord avec le RB Leipzig.

Nkunku on his future: “Paris is my home, my favorite club. I don't close any doors. Everything is possible in football”. 🚨 #transfers



"It's also great to see that Leipzig are doing everything to keep me".