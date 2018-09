PL : Tony Blair nouveau boss de la Premier League ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ancien Premier Ministre du Royaume Uni pendant 10 ans, Tony Blair pourrait faire un retour à sensation, en intégrant les instances du football anglais.

Amateur avéré de football, ce fan de Newcastle United et d'Alan Shearer fait partie des principaux candidats au poste très prisé de directeur de la méga-riche Premier League. Celui qui fut Premier Ministre pendant 10 ans est d’autant plus favori pour ce poste que ses concurrents sont des propriétaires des chaines BT et Sky, et que forcément une telle nomination impliquerait beaucoup de contestations de la part des détenteurs de droits. A 65 ans, Tony Blair fait donc actuellement l’unanimité au sein des clubs professionnels, ce qui pourrait le placer à ce poste très prisé en Angleterre dans les prochaines semaines.