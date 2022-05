PL : Ronaldo doit-il sauter ? Erik ten Hag a tranché

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine, Manchester United sera sous les ordres d'Erik ten Hag. Le coach néerlandais compte bien sur les services de Cristiano Ronaldo.

Manchester United a terminé sixième de Premier League. Un classement très décevant au regard du mercato estival réalisé l'année passée. Cristiano Ronaldo était notamment revenu au club, amenant avec lui pas mal d'espoirs sur le scène nationale et européenne. Mais rien ne s'est passé comme prévu chez les Red Devils. Ralf Rangnick, qui assurait l'intérim après le départ en cours de saison de Ole Gunnar Solskjær, ne continuera lui non plus pas l'aventure. Il sera remplacé par Erik ten Hag, qui débarque de l'Ajax. Le Néerlandais est un motif d'espoir conséquent pour les fans mancuniens, qui souhaitent revoir une équipe ambitieuse et à l'aise dans son jeu. Car le retour de CR7 n'a pas forcément convaincu d'un point de vue collectif. Ralf Rangnick indiquait récemment que le Portugais n'était pas un « monstre de pressing ». Des rumeurs faisaient aussi état de la non-volonté d'Erik ten Hag d'inscrire Cristiano Ronaldo dans son projet. Mais il n'en sera rien.

Erik ten Hag compte sur Ronaldo

Always good to be with my Bro’s 🙏🏽 pic.twitter.com/dJzhCPe1ZD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 9, 2022

Lors de sa première conférence de presse en tant que nouvel entraîneur de Manchester United ce lundi, Erik ten Hag a fait quelques sorties remarquées. L'une d'elle concerne Ronaldo : « Bien sûr que je compte sur lui pour mon projet », a commencé ten Hag, avant de répondre à une question sur ce qu'il attendait de Ronaldo : « Je parle en premier avec Ronaldo avant de parler avec vous ». Une fois le cas Ronaldo évoqué, l'ancien de l'Ajax a ensuite précisé qu'il ne savait pas encore qui serait son capitaine, menaçant donc le statut d'Harry Maguire : « Je dois le répéter mais la saison prochaine sera différente. Mais je pense qu'il a fait du bon travail. C'est un grand joueur, il a déjà fait beaucoup, notamment à Manchester United. J'ai hâte de travailler avec lui ». Du changement est donc à prévoir cet été et en début de saison prochaine pour Manchester United. Reste à savoir quels joueurs partiront et qui viendra les remplacer. Côté arrivées, Frenkie De Jong ou encore Darwin Nunez sont annoncés dans les petits papiers des Red Devils et d'Erik ten Hag.