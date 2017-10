PL : Newcastle mis en vente par son propriétaire

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Légendaire club anglais, qui vient de remonter en Premier League, Newcastle est officiellement en vente. Ce lundi, Mike Ashley, patron des magasins Sports Direct qui possède également les Magpies, a annoncé qu'il souhaitait vendre la formation dirigée par Rafael Benitez afin de permettre à Newcastle d'avoir un second souffle et des ambitions revues à la hausse.

« Newcastle United, qui est l'un des clubs de football les plus anciens et les mieux soutenus en Premier League, a besoin d'une direction claire et d'un avenir brillant. Pour donner au club la meilleure opportunité possible de sécuriser son positionnement et de lui apporter les investissements nécessaires afin de passer au niveau suivant, à un moment important de son histoire, le propriétaire a décidé qu'il était dans l’intérêt de Newcastle United et de ses fans de mettre le club en vente. Pour donner au futur propriétaire la plus grande flexibilité possible pour faire un investissement significatif dans le club, et notamment dans son équipe, le processus de vente donnera aux parties intéressées la possibilité de différer des paiements. Un processus va maintenant commencer afin de trouver un nouveau propriétaire pour le club, lequel sera capable de fournir l'investissement financier et personnel nécessaire pour réaliser ses ambitions », indique l’actuel patron de Newcastle.