PL : MU-Liverpool repoussé de deux heures au minimum

Aux alentours de 15h30, les supporters de Manchester United ont envahi Old Trafford, deux heures avant le choc entre les Red Devils et Liverpool.

Les supporters de Manchester United, qui protestent contre leur direction, ont réussi à forcer les barrages de sécurité pour s’introduire sur la pelouse d’Old Trafford. Rapidement, il a été communiqué aux délégations de Manchester United et de Liverpool de rester à leurs hôtels, où leur sécurité était davantage garanti qu’aux abords du stade. Automatiquement, un retard a été accumulé et la rencontre ne se déroulera pas à 17h30, comme prévu. Selon le journaliste Stan Collymore, le choc de la Premier League ne débutera pas avant 19h30 car il faudra au minimum deux heures pour « nettoyer » Old Trafford après l’intrusion de centaine de supporters sur la pelouse.