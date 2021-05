Man United : Les supporters envahissent Old Trafford !

Dans : Premier League.

Ce dimanche, Manchester United reçoit Liverpool à Old Trafford (17h30). Un choc qui va se dérouler dans un contexte bouillant chez les Red Devils.

Et pour cause, le feu vert de Manchester United pour participer à la SuperLigue a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase chez les supporters mancuniens. La famille Glazer, propriétaire de Manchester United, est la cible des critiques de la part des fans du club. Et pour preuve, Old Trafford a purement et simplement été envahi par les supporters, lesquels ont réussi à forcer les barrages de sécurité pour s’introduire sur le terrain à deux heures du match contre Liverpool. La fronde monte et la situation devient de plus en plus électrique à Manchester United. Une situation analysée par Gary Neville sur l’antenne de Sky Sports.

« Les Glazer ont du mal à répondre aux exigences financières dont ce club a besoin et ce depuis un certain temps. Si vous pensez au club qu'ils ont repris en 2004, ils avaient le meilleur stade du pays, l'un des meilleurs d'Europe. Ils avaient le meilleur centre d'entraînement du pays et probablement d'Europe, une équipe qui atteignait régulièrement les quarts de finale, les demi-finales et les finales de la Champions League, qui gagnait le championnat chaque saison, une saison sur deux. Si vous regardez ce club maintenant, regardez le stade, je sais que ça a l'air super, mais si vous allez vraiment dans les coulisses, c'est rouillé et il pourrit. Si vous regardez le centre d'entraînement, il n'est probablement même pas dans le top 5 du pays. Ils ne sont pas allés en demi-finale de la Ligue des champions depuis 10 ans et nous n'avons pas gagné de championnat ici à Manchester United depuis huit ans. Le terrain autour du stade n'est pas développé, il est à l'abandon, alors que tous les autres clubs semblent développer leurs installations et l'accueil des fans » a pesté l’ancien défenseur de Manchester United, qui comprend totalement