PL : Mourinho a un problème, Pogba est le plus fort à MU

Dans : Premier League, Foot Europeen.

La relation tendue entre José Mourinho et Paul Pogba est en train de plomber Manchester United.

Cela ne fait plus aucun doute après la nouvelle défaite des Reds Devils contre West Ham ce week-end (3-1). Et pour l’instant, les dirigeants mancuniens n’ont visiblement pas l’intention de trancher entre leur technicien portugais et leur milieu de terrain de 25 ans. Cela risque tout de même de poser un problème à termes selon l’ancienne légende du club, Paul Scholes. Surtout que Mourinho a un soucis majeur : « Pogba est son meilleur joueur » selon l’ex-international anglais.

« Le problème de Mourinho, c'est qu'il ne possède pas le luxe qu’avait Ferguson. C'est-à-dire que quand ce dernier se débarrassait de certains joueurs, il y avait toujours de la qualité dans l’effectif. Le problème auquel José est confronté avec Pogba, c’est qu’il reste le meilleur joueur de son équipe. Que peut-il faire d’autre ? Laisser Pogba partir ? Il ne peut pas se le permettre » a lâché un Paul Scholes qui estime donc que José Mourinho est véritablement dans l’impasse. Les supporters de Manchester United, qui pour la plupart veulent se séparer du Portugais, ont de quoi être inquiets…