PL : Mourinho a supplié Man Utd de ne pas acheter Cristiano Ronaldo

Il faut bien l'avouer, c'est à la surprise générale que Cristiano Ronaldo a quitté durant l'été le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. Mais selon le Mirror, CR7 a d'abord été proposé à Manchester United, Jorge Mendes pensant qu'un retour de la star portugaise chez les Red Devils serait un énorme coup médiatique et sportif. Contre toute attente, c'est José Mourinho en personne qui aurait réclamé à ses dirigeants qu'ils refusent l'offre de l'agent de Cristiano Ronaldo.

Une décision pour le moins surprenante, mais que le Special One aurait facilement justifiée. En effet, à cet instant du mercato, le manager de Manchester United jugeait stupide de dépenser 100ME pour s'offrir Cristiano Ronaldo, et de lui verser un salaire de plus de 2ME par mois, alors que la priorité de José Mourinho était de recruter des joueurs dans le secteur défensif. Résultat, le coach mancunien n'a pas eu CR7, mais il n'a pas eu non plus les défenseurs qu'il convoitait, ce qui forcément a mis de très mauvaise humeur un Mourinho pas habitué à ce qu'on ne lui cède pas. Le club anglais risque quand même de regretter longtemps ce refus de voir Cristiano Ronaldo revenir à Old Trafford.