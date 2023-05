PL : Manchester United tombe de haut à Brighton

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

28e journée de Premier League :

Amex Stadium.

Brighton - Manchester United : 1 à 0.

But : Mac Allister (90e+9) pour Brighton.

Défait au bout du bout du temps additionnel à cause d'un penalty du champion du monde argentin Mac Allister, Manchester United fait une mauvaise opération dans la course au podium en Premier League. Quatrième, le club d'Erik ten Hag a maintenant deux points de retard sur Newcastle, qui ferme le podium derrière Manchester City et Arsenal, alors que Liverpool revient à quatre unités avec un match en plus dans la course à la Ligue des Champions. De son côté, le Brighton de Roberto De Zerbi remonte à la sixième place en doublant notamment Tottenham.