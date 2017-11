PL : Les ligaments en vrac, B. Mendy fait le truc à ne pas faire

Dans : Premier League, Foot Europeen.

En tête de la Premier League, Manchester City s’est dépouillé pour aller chercher la victoire face à Southampton ce mercredi, avec un nouveau but signé Raheem Sterling dans les derniers instants (2-1). Et pour ce moment toujours assez magique du but marqué dans les arrêts de jeu, tout le groupe des Citizens est allé célébrer avec le héros du soir.

Y compris Benjamin Mendy, grillé par les caméras en train de courir difficilement pour aller féliciter le buteur. L’ancien monégasque, très apprécié à City pour sa bonne humeur en plus de son très bon début de saison, a été le premier à s’auto-chambrer : « Ligaments croisés rompus ? Qui s’en soucie après un but à la 95e minute. Regardez moi courir », a posté le latéral gauche, visiblement très satisfait de lui, même si le doc de Manchester City a probablement moins apprécié le spectacle.