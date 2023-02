PL : Hugo Lloris absent huit semaines avec Tottenham

Tout jeune retraité international, Hugo Lloris sera éloigné des terrains pour près de deux mois. Un vrai coup dur pour le gardien de but français et pour Tottenham.

Hugo Lloris a largement contribué à la victoire des Spurs ce dimanche contre Manchester City, mais l'ancien gardien de l'OL n'est pas sorti indemne de cette rencontre au sommet de la Premier League. En effet, le vice-champion du Monde 2022 avec les Bleus a été touché au genou. Et ce mercredi, Sky Sports annonce que les examens ont révélé des lésions ligamentaires, même si à priori Hugo Lloris ne devra pas être opéré. Cependant, l'absence du portier tricolore est estimée de 6 à 8 semaines par le staff médical de Tottenham. En l'absence de Lloris, c'est Fraser Forster qui sera le gardien titulaire des Spurs, au moment où le calendrier va se durcir puisque le club londonien va croiser la route de l'AC Milan en Ligue des champions. Ayant annoncé en janvier qu'il mettait un terme à sa carrière internationale avec l'équipe de France, Hugo Lloris n'aura pas cette pression supplémentaire sur les épaules au moment de se soigner.

BREAKING: Hugo Lloris is set to miss up to eight weeks after sustaining a knee injury during Tottenham's 1-0 win over Manchester City ❌pic.twitter.com/cdQok0O9as