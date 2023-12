PL ‍: Emiliano Martinez agresse un Français, l'Angleterre disjoncte

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Un an après la finale de la Coupe du monde remportée par l'Argentine contre l'équipe de France, Emiliano Martinez continue de faire parler. Et cette fois-ci outre-Manche.

Ce dimanche, Aston Villa est revenu de loin face à Brentford. Les Villans étaient menés 1 but à 0 avant de totalement retourner le scénario et finir par s'imposer. Les hommes d'Unai Emery réalisent une saison magnifique en Premier League, eux qui sont actuellement troisièmes. Si tout va bien pour le club de Birmingham, un joueur continue de faire parler de lui, et pas vraiment en bien. Cette rencontre entre Brentford et Aston Villa aura été très mouvementée, avec des cartons dans tous les sens. Une séquence aura retenu l'attention entre Neal Maupay et Emiliano Martinez. Le gardien champion du monde argentin aura encore une fois manqué de classe en essayant d'intimider l'ancien Niçois. De quoi agacer fortement en Angleterre.

Martinez va encore trop loin

Emiliano Martinez casually picking Maupay for Faking 😂 pic.twitter.com/zDd5jWG6fn — shleofx 🧭 (@Sh_leo_fx) December 17, 2023

Lors d'une apparition pour le Daily Mail, Ian Ladyman s'est en effet lâché contre l'Argentin, qu'il ne supporte plus. « Le fait qu'il se soit comporté comme un idiot après la Coupe du monde m'a laissé un goût amer dans la bouche. Je ne l'aime pas du tout. Il s'est encore ridiculisé ce dimanche. Je voulais dire d'abord que Maupay avait engagé son épaule. Mais quand vous regardez mieux, Martinez a aussi fait un mouvement pour se mettre sur son chemin. Il savait ce qu'il faisait. Je pense qu'il est idiot, si je suis honnête. Je vais faire des contrariés en disant ça. Mais je pense qu'il est idiot. Je pensais aussi qu'il était idiot pour ce qu'il avait fait après la finale de la Coupe du monde. Il a presque fait ça comme un signe d'honneur, ce qui était pathétique. On devrait se rappeler de lui comme de celui qui a fait l'un des plus grands arrêts de l'histoire. La France aurait gagné la finale sinon. Mais au lieu de ça, on se rappelle de lui comme d'un imbécile. Et il continue d'agir comme tel. C'est un très bon gardien. Maupay a aussi une part de responsabilité mais Martinez n'en est lui pas à sa première fois », a notamment indiqué le consultant, qui n'en peut plus de voir de telles attitudes de la part d'Emiliano Martinez, assez irritant pour pas mal de monde désormais.