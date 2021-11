PSG : Zidane avec Pogba, le cadeau 2022 du Qatar !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sauf énorme surprise, Zinedine Zidane ne viendra au PSG que lors de l'été prochain, mais le technicien français aurait déjà son mercato en tête.

Une semaine après un énorme coup de chaud qui envoyait Mauricio Pochettino dans les prochaines semaines sur le banc de Manchester United, tandis que Zinedine Zidane était attendu au Paris Saint-Germain, les choses retombent un peu. Non pas que le PSG ne veuille plus de Zizou, bien au contraire, mais l’ancien entraîneur du Real Madrid est déterminé à prendre le club de la capital avant l’entame d’une nouvelle saison et pas dans un rôle de pompier de service, ce qui aurait été le cas s’il avait remplacé Mauricio Pochettino avant la fin de l’année. Du côté de Manchester United, on semble prêt à patienter, et cela devrait même se concrétiser avec la venue imminente de Ralf Rangnick, l’ancien coach de Leipzig et actuel responsable des sports et du développement du Lokomotiv Moscou. Selon The Athletic, le technicien allemand est attendu dans les prochaines 24 heures du côté d’Old Trafford pour débuter sa mission.

Al-Khelaifi et Pogba, une rencontre vraiment pas hasard à Paris ?

Rencontrer nasser al-khelaïfi dans le même hôtel ou y’avait Pogba coïncidence ou le pure hasard peux importe ça m’a fais trop plaisir de rencontrer ces 2 hommes 🙏 pic.twitter.com/OUdi68hqOx — TheKairi78 (@TheKairi78) November 14, 2021

Pour le Paris Saint-Germain, la suite de cette saison 2021-2022 se fera donc avec Mauricio Pochettino, mais l’entraîneur argentin filera ensuite vers le Nord de l’Angleterre. Selon plusieurs médias anglais, du côté de Zinedine Zidane, l’accord semble être déjà prêt avec le PSG, le deal étant trouvé du côté de Doha où l’Emir est fan de la légende du football français dont il a fait un des ambassadeurs du Mondial 2022. Et pour montrer à celui qui a mené le Real Madrid vers les sommets en Ligue des champions, le club de la capitale est déjà prêt à mettre Paul Pogba dans la corbeille de mariage. La récente rencontre dans un palace parisien entre le champion du monde 2018 et Nasser Al-Khelaifi, immortalisée par un selfie réalisé par un Youtuber français, ne serait pas le fruit du hasard, mais un premier pas vers la venue du milieu de terrain de Manchester United au Paris Saint-Germain.