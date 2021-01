PL : Chelsea s'écroule, le nom de Tuchel murmuré !

Dans : Premier League.

A quelques mois d’écart, Thiago Silva et Thomas Tuchel ont quitté le PSG. Ils pourraient se retrouver de l’autre côté de la Manche, sous le maillot de Chelsea.

Le défenseur central brésilien a rejoint les Blues l’été dernier après la fin de son contrat avec Paris. L’entraineur allemand a lui été congédié quelques jours avant Noël, devant laisser sa place à Mauricio Pochettino après avoir pourtant atteint la finale de la Ligue des Champions. C’est la loi de ce poste d’entraineur où l’état de grâce ne dure jamais bien longtemps. Désormais libre, Tuchel se retrouve forcément dans les petits papiers des clubs qui pourraient avoir eu aussi besoin de changer de coach. C’est notamment le cas à Chelsea, où Frank Lampard possède une très belle image après une première saison sans possibilité de recruter, et terminée dans le Big Four.

Mais depuis quelques temps, les Blues piquent dangereusement du nez, et voient le podium s’éloigner dangereusement. La mauvaise série actuelle plonge le club londonien à une dangereuse huitième place, avec une seule victoire sur les six derniers matchs, et une embarrassante défaite contre le voisin d’Arsenal. Résultat, le manager anglais se retrouve menacé s’il ne redresse pas la barre lors des trois derniers matchs du mois de janvier, face à Luton en Coupe, puis Wolverhampton et Burney en Premier League. The Sun l’affirme, si la situation se dégrade, Thomas Tuchel pourrait bien arriver au chevet de Chelsea avant le derby contre Tottenham, le 4 février prochain. Un sacré rebond pour l’Allemand, qui serait en tout cas très tenté par cette perspective de découvrir la Premier League rapidement.