PL : Bruno Genesio stoppe ses vacances, il arrive à Newcastle

Dans : Premier League, OL.

Désormais libre de tout engagement à la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio n’a pas caché qu’il souhaitait rebondir, et si possible à l’étranger.

Le technicien français pourrait bien réussir dans cette mission puisque Le Progrès annonce qu’il est actuellement à Newcastle, discutant de sa possible arrivée comme entraineur dans les prochains jours. Rafael Benitez a quitté le club récemment pour rejoindre le championnat chinois. Steve Bruce était annoncé tout proche des Magpies encore en ce début de semaine, mais le club du nord de l’Angleterre, qui devrait changer de mains prochainement, se concentre désormais sur Bruno Genesio. Présent à Newcastle et désiré par les futurs patrons émiratis du club, l’ancien coach de l’OL négocie un contrat de quatre ans depuis ce mardi. Il était jusqu’à présent en vacances et est revenu express à Lyon ce lundi pour rejoindre le club anglais.