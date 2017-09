PL : Bielsa n'est pas totalement fou, Mendy veut le prouver

Dans : Premier League, Monaco.

Transféré cet été de l’AS Monaco à Manchester City, Benjamin Mendy s’est vite acclimaté à la Premier League. En Angleterre, il rêve de donner raison à Marcelo Bielsa...

Déjà indiscutable aux yeux de Pep Guardiola, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille brille au sein d’une formation résolument tournée vers l’attaque. Sur TF1, l’international français est revenu sur les motivations de sa signature à Manchester City. « Lors de la rencontre entre Manchester City et Monaco en Ligue des Champions. J’étais au contrôle antidopage avec Kevin De Bruyne, je lui ai posé beaucoup de questions et ça a basculé » a-t-il confié avant de parler de Pep Guardiola. « Je voulais goûter l’étranger et partir la tête haute. Et aussi Guardiola, on a parlé beaucoup football. Il est dans la continuité des grands coachs que j’ai pu connaître ».

Par ailleurs, le défenseur gauche des Bleus s’est exprimé sur les paroles de Marcelo Bielsa. Dès 2015, le technicien argentin avait annoncé que Benjamin Mendy deviendrait l’un des meilleurs latéraux du monde. Aujourd’hui, l’ancien joueur du Havre en rigole. « Ça me donne le sourire. Je ne lâcherai pas, juste pour confirmer ce qu’il a dit. Pourquoi pas devenir le meilleur latéral du monde ? Il y a beaucoup de chemin à faire, mais quand on travaille tout est possible. Ce n’est pas complètement fou ». S’il continue sur sa lancée, tout semble possible, effectivement…