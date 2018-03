PL : Arsène Wenger a trouvé un club en Premier League après Arsenal !

Dans : Premier League, Foot Europeen, Mercato.

En pleine tempête du côté d'Arsenal, Arsène Wenger figure sur les tablettes... d'Everton en vue de la saison prochaine.

« Ce n’est pas facile, mais j’ai assez d’expérience et assez de volonté pour changer les choses. Nous devons rester ensemble, on peut encore renverser la tendance. Pour mon avenir, il n’y a aucune incertitude ». Suite à la défaite contre Brighton dimanche (1-2), la quatrième d'affilée toutes compétitions confondues pour les Gunners, ce qui représente leur pire série depuis 16 ans, Arsène Wenger continue à croire qu'un redressement est possible. Mais s'il ne démissionnera pas de son poste d'entraîneur, le manager français pourrait bien être poussé dehors par ses dirigeants. Relégué à la sixième place de la Premier League, à 13 points des places pour la prochaine Ligue des Champions, Arsenal est en crise, et Wenger est donc de plus en plus contesté par les supporters. Autant dire que le coach de 68 ans se trouve sur un siège éjectable, malgré un contrat courant jusqu'en 2019.

Mais s'il venait à quitter les Gunners, après 22 ans de bons et loyaux services, Wenger pourrait rapidement retrouver un banc de touche en Angleterre. En effet, selon le Daily Star, l'ancien entraîneur de Monaco est dans les petits papiers d'Everton. De retour dans le ventre mou de la PL sous les ordres de Sam Allardyce, les Toffees ambitionnent de passer la vitesse supérieure la saison prochaine. Et pour lancer ce nouveau projet, Farhad Moshiri rêverait d'accueillir Wenger, qu'il a déjà côtoyé chez les Gunners, quand le richissime propriétaire iranien détenait 15 % d'Arsenal entre 2007 et 2016. Sauf que ceci n'est que du vent pour le moment puisque le club de la Mersey sait très bien que Wenger est encore sous contrat avec la formation de l'Emirates Stadium...