PL ‍: Arsenal s’écroule, Tottenham revient fort

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Trois clubs londoniens étaient en lice ce dimanche 31 décembre. Dans le derby, Fulham a pris le meilleur sur Arsenal 2-1, avec une formation des Gunners à bout de souffle et qui laisse échapper plusieurs occasions de prendre la tête. Résultat, c’est Tottenham qui en profite avec son succès sur Bournemouth (3-1). Ce résultat permet aux Spurs de revenir à une longueur d’Arsenal, et de relancer totalement la course aux places qualificatives pour la Ligue des Champions. A noter la blessure de Pape Matar Sarr, auteur de l’ouverture du score pour Tottenham, et qui pourrait donc manquer la CAN avec le Sénégal.