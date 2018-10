PL : Arsenal quitte Puma et rejoint Adidas

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dans la bataille entre les grands équipementiers, Adidas a réalisé une belle prise ce lundi puisque la firme aux trois bandes fournira à partir du 1er juillet 2019 Arsenal et remplacera Puma qui équipait les Gunners depuis 2014. Dans la longue histoire du club londonien, Adidas avait déjà été l'équipementier d'Arsenal, c'était entre 1986 et 1994, Nike récupérant ensuite ce contrat avant de le perdre au profit de Puma. Le club entraîné par Unai Emery n'a pas donné les détails de cette transaction qui devrait lui rapporter énormément d'argent, on parle de près de 60ME par saison.