PL ‍: Arsenal champion d'Angleterre, un ordinateur a tranché

Cette saison, la Premier League est des plus serrées. Difficile de savoir qui d'Arsenal, Manchester City et Liverpool sera sacré champion d'Angleterre.

Les fans et observateurs de foot anglais sont servis cette saison avec un énorme suspense concernant le prochain champion. Au sortir de la 28e journée, Arsenal (1er, 64 points (+46)), Liverpool (2e, 64 points (+39)) et Manchester City (3e, 63 points (+35)) se livrent une bataille toujours aussi intense. Il est bien difficile de savoir quelle équipe arrivera à faire la différence. D'ailleurs, pour les pronostiqueurs, l'écart sera très minime. Ce n'est pas le super ordinateur de BettingExpert's, BETSIE, qui dira le contraire. Selon ce dernier, le futur champion de Premier League sera sacré... à la différence de buts.

Arsenal toucherait enfin au but en Premier League, Liverpool écoeuré

Le super ordinateur précise notamment qu'Arsenal gagnera encore 22 points en championnat, avec 7 victoires lors de ses 10 dernières rencontres. Les Gunners auraient donc un total de 86 points, soit le même qu'annoncé pour Liverpool. Cela se jouerait donc à la différence de buts, qui serait favorable à Arsenal, avec un +7 au compteur sur les Reds. Le troisième serait donc Manchester City, qui finirait à deux petits points d'Arsenal et Liverpool. Il ne s'agit là que de prédictions mais nul doute que ce classement final ferait bien plaisir aux supporters d'Arsenal, qui n'ont plus connu la saveur d'un titre en Premier League depuis la saison 2003-2004. Cruel en revanche pour Jürgen Klopp et ses hommes. Concernant les Skyblues, ils perdraient leur couronne. Ils savent donc ce qui leur reste à faire pour inverser la tendance et faire mentir les pronostics, pour le plus grand plaisir des fans et observateurs. Lors de la prochaine journée de championnat, Arsenal recevra Chelsea, Manchester City ira à Brighton et Liverpool jouera le derby face à Everton à Goodison Park.