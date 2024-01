PL ‍: Anthony Martial opéré et absent dix semaines

La saison cauchemardesque d’Anthony Martial (2 buts, 2 passes décisives) se poursuit. Déjà peu utilisé par Erik ten Hag à Manchester United, l’international français va manquer plusieurs semaines de compétition. En effet, Fabrizio Romano nous apprend via son compte X que l’attaquant des Red Devils a subi une opération chirurgicale afin de soigner une blessure à l’aine. L’ancien attaquant de l’OL et de l’AS Monaco va manquer plus de deux mois de compétition puisque son absence est estimée à un minimum de dix semaines. L’avenir du joueur semble maintenant limpide : avec cette blessure, aucun départ ne sera possible lors du mercato hivernal. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin prochain, Anthony Martial restera chez les Red Devils lors des six mois à venir avant un départ en tant que joueur libre à l’issue de la saison selon le spécialiste du mercato.

🚨🔴 Anthony Martial has completed surgery to address a groin complaint.



❗️ Martial will be out of action for 10 weeks.



French striker will stay at Man United until the end of the season and then leave the club as free agent in June. pic.twitter.com/ikAuKI8jUx