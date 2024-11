Pep Guardiola à Manchester City, même en D5

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Désormais sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, Pep Guardiola ne compte pas lâcher son club même s'il venait à être lourdement sanctionné.

Pep Guardiola se dirigeait vers sa dernière année d’entraineur à Manchester City. C’était du mois la tendance liée à sa lassitude supposée et la fin de son contrat qui approchait. De plus, les rumeurs sur la fin d’un cycle et les éventuelles sanctions contre le champion d’Angleterre en titre pouvaient aussi le réfréner. Mais il n’en a rien été, et le technicien espagnol a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, histoire d’être tranquille pour deux saisons entières après celle-ci. Un choix qui va lui permettre de passer le cap des 10 ans chez les Cityzens, et représente surtout pour lui une décision forte de jurer fidélité à Manchester City, même si le club est menacé de relégation en raison d’irrégularités et d’un non-respect supposé des lois de la Premier League.

Des négociations express avec City

The journey continues 🩵 pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

Ce vendredi en conférence de presse, Pep Guardiola a en tout cas confirmé qu’il ne bougerait pas de son poste si jamais il arrivait malheur à son équipe. « Que ce passera-t-il si Manchester est relégué ? Je serai là. Même en Conférence (D5). Je l'ai dit il y a six mois, il y a un an, quand tous les clubs nous accusaient d'avoir fait quelque chose de mal. Que se passera-t-il si nous sommes relégués ? Je serai là. Même en Conférence. L'année d'après, nous remonterons, remonterons, remonterons, et nous reviendrons en Premier League », a livré un Pep Guardiola déchainé, et qui a souligné que les discussions pour sa prolongation de contrat à Manchester City n’avaient duré que deux heures tellement cela avait été facile de faire ce choix de rester chez l’un des meilleurs clubs d’Europe.