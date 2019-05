Chelsea : Olivier Giroud, bourrin ou technique, Daniel Riolo a tranché

Dans : Premier League, Europa League, Equipe de France.

Pour Didier Deschamps, il n’y a plus aucun débat depuis longtemps sur le titulaire au poste d’avant-centre chez les Bleus.

Pour beaucoup de suiveurs et notamment les 67 millions de sélectionneurs, il y a en revanche matière à discussion sur les qualités d’Olivier Giroud, surtout quand Karim Benzema est blacklisté depuis des années malgré sa réussite au Real Madrid. S’il n’a jamais apprécié l’ancien lyonnais et ne se gêne pas pour le dire, Daniel Riolo tient aussi à ce que les qualités de l’attaquant de Chelsea soient soulignées. Très inspiré cette semaine lors de la finale d’Europa League, le champion du monde 2018 continue de démontrer l’étendue de sa palette, et cela en surprend plus d’un tient à souligner le polémiste de RMC.

« La plupart des gens sont quand même très durs avec Olivier Giroud. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, il sait jouer au ballon. Il est technique, il a un excellent pied gauche, ce n’est pas un bourrin ! C’est quelqu’un qui n’est pas là simplement pour jouer en pivot, la preuve avec sa passe décisive pour Hazard mais pas seulement. Il maîtrise toutes les surfaces de pied, énormément de buteurs ont moins de technique que lui. Il est tellement critiqué, la plupart des gens prennent Giroud pour une baltringue », a souligné Daniel Riolo à propos de l’ancien de Montpellier, dont le jeu est souvent résumé aux duels et aux remises dos au but. A tort donc.