Officiel : Samir Nasri signe à West Ham

C'était dans l'air du temps depuis quelques jours, mais c'est désormais officiel, Samir Nasri jouera la deuxième partie de la saison 2018-2019 sous le maillot de West Ham. Le joueur français, qui s'est engagé jusqu'à la fin du championnat avec une option d'une année supplémentaire, retrouvera à Londres Manuel Pellegrini, avec qui il a déjà travaillé à Manchester City. En février dernier, l'ancien joueur de l'OM avait été suspendu pour dopage par l'UEFA, sa sanction ayant été portée de six mois à un an, s'achevant officiellement ce 31 décembre.

« Je pense que West Ham a tout pour être l'un des plus grands clubs de Londres, c'est certain. Nous avons 60.000 supporters à chaque match à domicile. Nous jouons dans le stade olympique et il y a des propriétaires qui veulent investir et avoir une bonne équipe. Tout est là pour faire de grandes choses. Je reviens dans le championnat le plus compétitif au monde, avec une équipe pleine d’ambition avec un manager que je connais », s'est félicité Samir Nasri, sur le site officiel de West Ham.