Officiel ‍: Monchi nommé directeur sportif d'Aston Villa

Le célèbre directeur sportif espagnol Monchi va connaître un nouveau club. Après la Roma et une saison contrastée au FC Séville avec un championnat raté mais une 7e Ligue Europa, il rejoint Aston Villa en Premier League. Ce vendredi soir, le FC Séville a annoncé son départ et dans la foulée le club de Birmingham a officialisé son arrivée. Il est nommé président des opérations football d'Aston Villa, une sorte de directeur sportif à l'Anglaise. « Je suis très heureux de rejoindre Aston Villa, un grand projet qui vise l'excellence. Je suis impatient de travailler de nouveau avec Unai Emery, l'un des meilleurs entraîneurs », a t-il indiqué. Il retrouvera en effet Unai Emery avec qui il a glané 3 Ligue Europa à Séville de 2014 à 2016.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations.