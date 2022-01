Officiel : Le Barça prête Coutinho à Aston Villa !

Dans un communiqué officiel, Aston Villa annonce ce vendredi matin la signature de Philippe Coutinho en provenance du FC Barcelone.

Personne ne l’avait vu venir, c’est pourtant officiel ce vendredi. Philippe Coutinho quitte brusquement le FC Barcelone et fait son grand retour en Premier League. En effet, le milieu de terrain offensif brésilien s’est engagé sous la forme d’un prêt de six mois à Aston Villa. Dans un communiqué officiel, le club dont Steven Gerrard est l’entraîneur a par ailleurs annoncé qu’il disposait d’une option d’achat pour recruter définitivement Philippe Coutinho à la fin de la saison. Le montant de celle-ci n’a en revanche pas fuitée mais quoi qu’il arrive, c’est un gros coup que viennent de réaliser les dirigeants d’Aston Villa en ce début de mercato hivernal.

Welcome, Philippe Coutinho! 🙌



Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park. 🇧🇷